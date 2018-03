Sob gritos, Bolsonaro se filia ao PSL

Sob gritos e aplausos, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) participou na noite desta quarta-feira (7) de um ato de filiação ao PSL na Câmara dos Deputados. Enquanto era saudado por militantes com gritos de guerra e Hino Nacional dentro do Congresso, o pré-candidato à Presidência da República era representado do lado de fora por um boneco inflável.

