Sob investigação, árbitros e juízes dos Jogos Olímpicos do Rio são afastados do boxe

Todos os árbitros e juízes que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 foram removidos da escala enquanto a Associação Internacional de Boxe investiga as controversas decisões nas lutas do evento. Vários pugilistas derrotados na Rio 2016 dizem ter sido vítimas de má arbitragem ou até mesmo corrupção por parte dos oficiais, e a entidade que rege o esporte decidiu afastá-los, mas rechaçou as acusações de erros propositais.

No boxe, árbitro é quem comanda a luta no ringue, e juiz dá as notas nos três rounds. Na tentativa de deixar o boxe amador mais atrativo, a associação liberou a entrada de boxeadores profissionais (apenas três participaram no Rio) e baniu o uso do capacete. Mas as controvérsias de alguns resultados chamaram a atenção.

“Os resultados de uma investigação específica de R&J [referres and judges, árbitros e juízes em inglês], ainda em andamento, permitirão à Associação Internacional de Boxe avaliar completamente qual ação precisa ser tomada. Por enquanto, ficou decidiu que todos os 36 R&Js que foram usados nos Jogos Olímpicos não participarão de qualquer evento até a investigação alcançar essa conclusão”, explicou a associação em comunicado.

Comentários