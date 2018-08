Sob stress, Ana Amélia interrompe campanha

A senadora Ana Amélia foi internada ontem à tarde no Hospital Geral de Caxias do Sul. A senadora tem cumprido um roteiro extenso de palestras e contatos políticos e atendido a agenda do Senado em Brasília. Seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, informou ontem à noite à coluna, que a senadora teve “uma crise hipertensiva, por conta de estresse, e realizou exames”. Permaneceria em observação e retornará esta manhã a Porto Alegre.

Pressão de Alckmin para ser vice

Discreta, a senadora gaúcha não confirma as pressões do presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB, para que aceite ser seu vice. No entanto, em São Paulo a informação destes contatos com a senadora foi confirmada por aliados de Alckmin.

Encrenca a vista

A notícia surpreende aos aliados históricos do presidenciável Jair Bolsonaro: a inquieta advogada Janaína Paschoal está muito perto de um acordo com Jair Bolsonaro e poderá ser anunciada vice da chapa.

Novo esforço pelo general Mourão

Como o martelo ainda não está batido, ontem o presidente do Clube Militar, general da reserva Hamilton Mourão (PRTB), voltou a ser cogitado como candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro (PSL). Mourão admitiu que dirigentes do PSL se reuniram com o presidente do partido, Levy Fidelix, em São Paulo, para tratar do assunto.

Santa Casa em Gravataí

Andou bem o prefeito de Gravataí, Marco Alba, ao costurar o acordo que levou a Santa Casa de Porto Alegre a assumir a gestão do Hospital Dom João Becker, que se encontra em grave crise financeira. Será assegurado atendimento de 70% dos leitos pelo SUS. A negociação de Marco Alba, além de garantir a manutenção do hospital na cidade, ampliou de R$ 35 milhões para R$ 45 milhões por ano o aporte de recursos públicos para a instituição.

Arquivado inquérito contra Padilha

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu arquivamento de inquérito contra o ministro Eliseu Padilha. A investigação, agora arquivada, apurava se empresa da qual Padilha é sócio teria danificado floresta considerada de preservação permanente durante construção de um canal de drenagem no Balneário Dunas Altas, em Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo Dodge, o suposto crime já teria prescrevido.

