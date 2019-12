Mundo Sobe número de mortos em erupção de vulcão na Nova Zelândia

Policiais neozelandeses confirmaram nesta quinta-feira (12) (horário local) duas novas mortes após a erupção de um vulcão na Nova Zelândia. Com isso, o número de pessoas que morreram no incidente subiu para oito.

As duas pessoas que morreram nesta madrugada na Nova Zelândia estavam internadas. Ainda há 30 pessoas em hospitais em diferentes cidades neozelandesas. Um dos feridos, de nacionalidade australiana, deve voar ainda desta quinta-feira rumo à Austrália para ser tratado lá.

As operações recomeçaram no início desta manhã na região da Ilha Branca, onde ocorreu a erupção na segunda-feira. Ainda há nove pessoas desaparecidas ou, como diz o jornal “NZ Herald”, “presumidamente mortas”. Ainda pode haver nova erupção vulcânica na Ilha Branca nas próximas horas, segundo autoridades locais, que estimam um risco de 60%.

Hospital pede 120m² de pele

O hospital de Middlemore, na Nova Zelândia, pediu 120 metros quadrados de pele para os Estados Unidos porque seus suprimentos estão sendo utilizados no tratamento das vítimas da erupção do vulcão da Ilha Branca, no Pacífico Sul.

Vinte e sete pessoas estão internadas na unidade de queimados em diferentes hospitais desde segunda-feira, quando o vulcão também chamado de Whakaari, lançou pedras, cinzas e muita fumaça.

