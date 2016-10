Sobe o número de famílias atingidas pelas cheias dos rios no estado

Subiu o número de famílias atingidas pelas cheias dos rios no Rio Grande do Sul. Como já era esperado, o elevado volume de chuvas dos últimos dias agora reflete no aumento do nível dos rios.

O principal problema está na região dos vales, especialmente na bacia hidrográfica do Rio Guaíba. O Rio Uruguai, na Região Norte, também preocupa, devido ao escoamento das precipitações que atingiram Santa Catarina, além do Rio Taquari, nos vales do Rio Pardo e Taquari, que também está sendo monitorado.

Até agora são 5,6 mil residências afetadas desde o último sábado (15), em todo o estado. Como praticamente todas as regiões foram atingidas pelas chuvas, muitas famílias ficaram desalojadas ou foram para abrigos em diversos municípios. Desde quinta-feira (20), quando a chuva cessou, algumas puderam retornar às suas residências. Nesta sexta-feira (21), no entanto, o nível elevado dos rios fez com que mais pessoas precisassem sair de casa.

Conforme informações da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, neste momento todas as estações apresentam medições estáveis. Entretanto, muitos rios estão com níveis elevados. A tendência é de que eles se estabilizem nas próximas horas, mas só devem voltar ao estado normal entre domingo (23) e segunda-feira (24). Neste mesmo período espera-se que as famílias também possam retornar para suas residências.

Para auxiliar neste momento de restabelecimento da normalidade, a Defesa Civil Estadual organizou um mutirão, com nove equipes, para auxiliar prefeituras na organização de abrigos, entregar materiais de ajuda humanitária e prestar orientações técnicas para possíveis decretos de situação de emergência. Até o momento, nenhum decreto municipal foi recebido pela coordenadoria estadual.

Municípios atingidos Residências

atingidas Famílias desalojadas Famílias desabrigadas 76 5647 640 350

Nível dos Rios

Acompanhamento do nível dos principais rios – Nível

Normal Nível

Alerta 07h00 12h00 17h00 Rio dos Sinos – São Leopoldo 4.00 m 5.00 m 5,50m 5,50m 5,50m Rio Gravataí – Gravataí 2.68 m 3.48 m 3,13m 3,07m 3,11m Rio Jacuí – Dona Francisca 3.17 m 9.32 m 5,78m 5,43m 4,91m Rio Uruguai – Uruguaiana 5.00 m 8.00 m 7,24m 7,37m 7,42m Rio Guaíba – Porto Alegre (Ilha da Pintada) 0.80 m 1.80 m 1,77m 1,94m 2,03m Rio Guaíba – Porto Alegre (Caís Mauá) 0.80 m 2.10 m 2,27m 2,44m 2,53m Rio Cai – São Sebastião do Cai 5.00 m 7.00 m 11,99m 11,55m 10,98m Rio Cai – Montenegro 3.00 m 6.00 m 8,03m 7,90m 7,72m Rio Taquari – Estrela 12.00 m 17,00 m 21,96m 20,37m 18,75m

Situação das rodovias estaduais

Bloqueio total

ERS-130, km 29 ao 31, Colinas

ERS-129, km 10 ao 12, Venâncio Aires

VRS-811, km 0, Bom Retiro do Sul

VRS-826, km 9,2, entre Farroupilha e Alto Feliz

Bloqueio parcial

RSC-287, saída da ERS-502, localidade de Contenda



Situação das rodovias federais

Bloqueio total

BR-290, km 215, Pantano Grande

BR-116, km 174, Nova Petrópolis

