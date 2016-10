Sobe para 22 o número de pessoas presas durante o segundo turno

Em boletim divulgado neste domingo (30), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informa que subiu para 22 o número de pessoas presas durante o segundo turno das eleições por prática de crimes eleitorais. As prisões ocorreram no Rio (13 casos), Rio Grande do Sul (3), Espírito Santo (3), Bahia (1), Pernambuco (1) e Mato Grosso (1). Ao todo, o TSE registrou 199 ocorrências em todo o País. Dos 22 casos que resultaram em prisão, 17 foram por boca de urna, três por divulgação ilegal de propaganda (todas no Rio Grande do Sul) e duas por motivos não informados.

O Ceará lidera em número de ocorrências, com 154 casos. Há segundo turno nas cidades de Fortaleza

e Caucaia. Ninguém foi preso no Estado.

Outra informação divulgada pelo TSE foi o número de urnas substituídas. Até o início da tarde de hoje, 519 urnas de um total de 90.532 foram substituídas. O número representa 0,56% dos equipamentos que precisaram ser trocados por problemas técnicos. Mais 12 mil urnas estão reservadas para este tipo de necessidade.

Maranhão, Pará e Mato Grosso são os únicos estados dos 20 onde estão sendo realizadas as votações que não tiveram substituições até o momento. O Rio de Janeiro lidera o número de trocas (167), seguido por São Paulo (81).

Neste domingo, mais de 32 milhões de eleitores voltam às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos. Em algumas localidades, o eleitor precisa ficar atento às mudanças de locais de votação.

Nas cidades onde ocorre ocupação estudantil de escolas, algumas seções foram alteradas. É o caso dos Estados do Paraná, de Goiás, do Espírito Santo e de Pernambuco. (ABr)

