O número de municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul aumentou de 91 para 95, conforme informa a Defesa Civil estadual nesse sábado. As cidades de Esperança do Sul, no Noroeste, Ciríaco e Estação, no Norte, e Guaporé, na Serra, entraram para a lista.

A quantidade de famílias fora de casa, porém, continua a mesma anunciada no fim da tarde de sexta-feira pelo órgão. São 461 famílias desabrigadas – que tiveram de ser acolhidas em locais fornecidos pelo poder público –, o equivalente a 1.936 pessoas, e outras 2.320 famílias desalojadas – que estão em casas de familiares ou amigos –, 9.744 pessoas segundo o cálculo da Defesa Civil.

Na Região das Ilhas, em Porto Alegre, a Defesa Civil está em alerta por causa da elevação do nível do Guaíba, onde 17 famílias tiveram que sair de casa. Elas foram para uma escola da região. Durante a manhã, o vice-governador do estado, José Paulo Cairoli, sobrevoou as regiões Carbonífera e o Vale do Caí para acompanhar a situação da população mais afetada pela chuva. A comitiva desceu em São Jerônimo e São Sebastião do Caí para conversar com autoridades locais.

Os municípios mais afetados continuam sendo Uruguaiana, com 6.162 pessoas fora de casa e Itaqui, com 1.717 moradores entre desabrigados e desalojados, ambos na Fronteira Oeste.

Bloqueios em rodovias

A Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar informaram pontos com bloqueio total ou parcial, ou dificuldades para o tráfego em rodovias federais e estaduais devido ao mau tempo. Entre elas a BR-472, em Uruguaiana, teve interdição total na ponte do Rio Ibicuí, no quilômetro 513. A ERS-130, em Venâncio Aires, também teve interdição total na ponte localizada no quilômetro 32.

