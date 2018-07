Sobre avós e netos

As principais memórias afetivas da infância envolvem os avós. Seja em almoços de domingo com uma lasanha feita com o molho especial que somente a avó sabe fazer, no banco de madeira criado com todo o carinho pelo avô ou nas esperadas férias, onde os doces e brincadeiras são liberadas para ambos. Pensar neles remete ao afeto sem cobranças, aqueles defensores eternos que temos, um porto-seguro na hora do aperto e o colo garantido mesmo quando os problemas são do cotidiano adulto.

Essa relação favorece a saúde mental de ambos, pois exige que as gerações se encontrem em um ponto comum de convivência e aprendizado mutuo. É o que explica a psicóloga do Hospital São Lucas da PUCRS, Aline Fernandes Lopes. “No caso dos avós, aqueles que estão em contato com os netos ficam mais ativos, especialmente em tempos onde a tecnologia é avançada e o uso de redes sociais é cada vez maior”, justifica.

No hospital

Dentro do ambiente hospitalar, este elo afetivo é fundamental para o tratamento e recuperação do paciente. De acordo com a psicóloga, é necessário considerar o vínculo familiar na hora da visita. “A relação de cumplicidade entre avós e netos é diferente de outras relações. É leve. Não tem o peso da obrigação” comenta Aline. Na vida adulta, os avós permanecem como fonte de carinho e cuidado, contudo a responsabilidade é distribuída. “Aqui no hospital temos muitos casos de netos que cuidam e moram com seus avós. Retribuindo todo os cuidados que tiveram deles na infância” expõe a psicóloga.

O avô em contato com o neto tem a certeza da continuidade. Sentindo que mesmo com a morte, seu legado permanecerá na sua sucessão. A perda dos avós é, geralmente, o primeiro luto. “Ao nos depararmos com o fato de que os avós não são eternos nos questionamos se nossos filhos terão esta relação com nossos pais. Uma relação saudável que beneficia a saúde física e mental”, cita Aline.

Dia dos Avós

No Brasil, o Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho. Data em que a Igreja Católica lembra a memória de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria, avós de Jesus Cristo.

