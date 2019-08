Sobre queimadas na Amazônia, Bolsonaro afirma que governo deve acionar tropas do Exército

Ao deixar o Palácio da Alvorada, na manhã desta sexta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a “tendência” é que o governo acione tropas do Exército para auxiliar no combate aos incêndios na região amazônica, o que ocorreria por meio de uma operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO). “É uma tendência. A tendência é essa, a gente fecha agora de manhã”, disse.

Bolsonaro lembrou que realizou uma “reunião muito grande ontem” no Planalto para discutir a situação, pelo menos oito ministros participaram do encontro. “Discutimos muita coisa. O que estiver ao nosso alcance nós faremos”, declarou o presidente. Em seguida, questionado por jornalistas se isso contemplaria liberação de recursos, ele disse que “o problema é recurso”.

Na noite de quinta-feira (21), o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) despacho determinando que todos os ministros adotem “medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da Floresta Amazônica”.

As queimadas na região amazônica vêm despertando forte preocupação dos governos europeus e da comunidade científica, com divulgação negativa sobre o governo Jair Bolsonaro. A crise se intensificou após o presidente francês, Emmanuel Macron, falar em “crise internacional” a ser discutida pelo G-7, o grupo das nações mais ricas. Bolsonaro rebateu, dizendo que a sugestão “evoca mentalidade descabida no século 21” e ressaltou que o governo já está tratando do “crime” que ocorre na área.

