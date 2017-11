Sobre roda$

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) quebrou recentemente o monopólio estabelecido no gravame de veículos (Registro), um negócio que rendia mais de R$ 450 milhões por ano para a B3/CETIP. A iniciativa foi do diretor do Denatran, o delegado federal Elmer Vicenzi, que assinou resolução por mais transparência ao órgão. Ele fica no cargo, já avisou a interlocutores o novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy – apesar de sofrer pressão das bancadas na Câmara para mudar a direção.

Bolsa na rua

Gente graúda do mercado financeiro acompanha com lupa os movimentos da B3, antiga Bovespa, junto ao governo federal.

Colisão

O Secretário do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, que já foi diretor da Bolsa, é citado internamente como um dos que pediu ao ministro para suspender a resolução.

Derrapando

Congressistas da base governista também tentam influenciar o Cade a suspender inquérito que analisa práticas de monopólio de mercado por parte da B3.

Jogada de Toffoli

A jogada do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que pediu vista e adiou o ‘cumpra-se’ da Corte sobre a restrição do foro privilegiado para políticos, vai ganhar capítulos tensos nos próximos meses. Não há prazo para ele decidir sobre seu voto – pode durar meses ou mais de ano – e Toffoli é o próximo presidente do STF.

Quem decide

Para piorar a situação, a ministra Cármen Lúcia, hoje presidente, revelou a próximos que pode antecipar a sua aposentadoria para março de 2018 – e assim encerrar seu mandato de presidente antes do previsto, em setembro. Com a pauta nas mãos, Toffoli é quem vai decidir se coloca em votação ou não o caso do foro.

Memória

Não é demérito ressaltar que o ministro Dias Toffoli é ex-advogado do PT e foi Advogado-Geral da União do governo de Lula da Silva. O partido tem mandatários enrolados com a Justiça.

Com o povão

O senador Álvaro Dias (Pode-PR) foi ao estádio Itaquerão ontem assistir a Corinthians x Atlético MG. Torcedor do Timão, ele sentou-se na arquibancada em meio ao povão.

Panelinha

O mesmo PMDB que expulsou a senadora Kátia Abreu é o que mantém no partido os presos de Benfica e na sua executiva os detentos como Geddel Lima e Henrique Alves.

O mar levou

A venda do resort Costa do Sauípe (BA) da Previ para o grupo Rio Quente Resorts por R$ 140 milhões é a prova de que a incompetência aliada ao aparelhamento político pode acabar com um grande negócio. A Previ – caixa previdenciária do BB – investiu R$ 350 milhões na construção, e os prejuízos chegaram a R$ 1 bilhão, contam fontes do setor. Nos últimos 13 anos, o resort ficou na mão de uma turma do PT.

Blockbuster

O deputado federal José Guimarães anda irritado há dois meses, desde que foi lançado o filme ‘Polícia Federal – A lei é para todos’. Sua imagem é usada na abertura do filme com narrativa sobre corrupção, lembrando os dólares na cueca de um assessor.

Huck..

A Coluna cantou a bola sobre Luciano Huck, que não quer ser candidato. São os órfãos de Aécio Neves que o incitam. Também revelamos que ele pediu tempo ao Roberto Freire, presidente do PPS, que chegou a convenção do partido para março.

..e Angélica

Pesa também a decisão da esposa de Huck, a apresentadora Angélica. Ela nunca trocará a vitrine na Globo para ser esculachada como uma potencial primeira-dama.

Cristóvam

Cristóvam Buarque, o senador que se licenciará do cargo, é o pré-candidato do PPS ao Palácio do Planalto.

No tapetão

O desembargador Mário Guimarães Filho analisa amanhã em audiência o futuro do Vasco. Vai decidir sobre a perícia do HD do clube apreendido pela Justiça meses atrás. Os dados provariam, segundo a defesa do candidato Fernando Horta, que boa parte dos sócios que votaram em Eurico Miranda não pagou mensalidade. Eles seriam impedidos.

