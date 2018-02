A sobrecarga de despesas com a Previdência pode levar a aumento de impostos, disse a secretária do Tesouro

Um dia após o governo retirar oficialmente da pauta da Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional que muda as regras da aposentadoria, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, fez uma defesa da reforma da Previdência, que, segundo ela, não só é a medida mais importante do ajuste fiscal como representa uma alternativa para o País evitar o aumento da carga tributária.

Após lembrar de estimativas que apontam a um crescimento de 8,5% para cerca de 19% dos gastos previdenciários como proporção do Produto Interno Bruto nas próximas três décadas, Ana Paula comentou que o sistema da Previdência traz uma sobrecarga de despesas que pode levar a um aumento grande de impostos. Se concretizado, o avanço da carga tributária tira crescimento potencial do Brasil, observou a secretária do Tesouro em aula magna proferida na abertura do curso de graduação do Insper.

Segundo ela, o ajuste das despesas obrigatórias, sendo a Previdência a mais importante delas, se tornou inevitável já que, pressionada por um orçamento engessado por gastos obrigatórios, a margem de liberdade fiscal, onde o governo tem efetivamente flexibilidade para reduzir despesas, é de apenas 85 bilhões de reais e esse montante não pode ser totalmente extinto, já que, entre outras coisas, financiam o custeio da máquina administrativa. “Tem pouco espaço para fazer ajuste pelo lado das despesas. Temos que mudar as despesas obrigatórias”, assinalou Ana Paula.

