Sobrevivente de um incêndio na infância, mulher faz sucesso na internet após exibir as cicatrizes deixadas pelo fogo posando para um ensaio de gravidez

Sobrevivente de um incêndio na infância, a americana Andrea Grant viralizou na internet após exibir as cicatrizes deixadas pelo fogo posando para um ensaio de gravidez. Tudo isso, anos depois de médicos afirmarem que ela não seria capaz de engravidar e dar à luz, já que, segundo eles, o corpo dela só aguentaria a gestação até o quarto mês.

Estímulo.

Publicada no Instagram uma foto que mostra Andrea usando uma coroa e exibindo o barrigão de oito meses alcançou, até agora, mais de 19 mil curtidas. Na legenda, ela motiva outras pessoas: “Eu aprendi a me amar incondicionalmente porque eu sou uma rainha”.

Ela disse ter ficado surpresa com as reações na rede social. “Eu realmente não pensei que isso iria acontecer, mas estou honrada”, afirmou Andrea. Aos nove anos de idade, a americana foi vítima de um incêndio na casa onde morava. Ela se recuperou e, apesar do prognóstico médico, está prestes a dar à luz seu primeiro filho.

Confiança.

Nos últimos anos, Andrea tornou-se palestrante motivacional e criou um grupo chamado “Beyond Scars” (Além das cicatrizes, em tradução livre), para ajudar outras vítimas de queimaduras. “Uma vez que você constrói sua confiança, ninguém pode tirá-la de você”, garante.

Comentários