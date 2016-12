Sobrinha de Roberta Close reproduz fotos famosas da tia para homenageá-la

Um dos maiores ícones de beleza que o Brasil já teve completa 51 anos na quarta-feira (07). Para homenagear Roberta Close, a sobrinha legítima da ex-modelo, Carolina Gambine reproduz algumas fotos feitas pela tia ao longo da carrreira, desde que surgiu no início dos anos 80. A homenagem revela uma semelhança impressionante entre elas. “Meu pai, irmão de Roberta, era a cara dela. Por isso somos tão parecidas”, diz a morena, que perdeu o pai quando ele tinha apenas 26 anos.

É inegável que, além da semelhança física, Carol herdou da tia famosa o gosto por modelar. “Gostaria de ser atriz, mas eu me sinto melhor tirando foto”, diz a jovem, que relutou a aceitar este ensaio temendo ser acusada de usar o nome da tia para se promover. “A Roberta é única. Nunca quis usar o nome da minha tia para isso, mas as coisas aconteceram naturalmente. Não busquei a fama.”

Formada em Cenografia, a gata vive com o avô, pai de Roberta, no Bairro de Fátima, no Centro do Rio, onde mora boa parte da família da ex-modelo. A tia vem de Zurique, na Suíça, visitar os parentes pelo menos duas vezes ao ano. “Ela sumiu da mídia depois que disseram que ela estava feia, com botox demais. Roberta é linda e ficou magoada”, entrega Carolina.

