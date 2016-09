Sobrinho de um senador americano é morto dentro de casa por homem armado com uma espada

Um crime chocou os americanos. Robert Tester, 35 anos, sobrinho do senador democrata de Montana Jon Tester, foi assassinado dentro da própria casa. A filha da vítima, uma menina de 8 anos, viu o suspeito, que estava portando uma espada. Ele teria ordenado que a menina ficasse deitada para que não testemunhasse o crime.

De acordo com a polícia, a garota contou que estava sonolenta, deitada na cama ao lado do pai, quando um homem portando uma espada e uma faca entrou no quarto. “O homem disse para ela ficar na cama porque ele iria matar o pai dela”, ressalta o registro do caso.

Ao lado do corpo de Robert foi encontrada uma espécie de machadinha suja de sangue e pacotes de maconha. O ataque, segundo a polícia, não foi aleatório, ou seja, teve um motivo ainda desconhecido. Robert morava em Spokane, em Washington (EUA).

