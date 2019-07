Sobrinho mata tia, arranca coração e leva para filha da vítima no MT

Um homem de 28 anos foi preso após matar sua tia, Maria Zélia da Silva, de 55 anos, a facadas. Não bastasse isso, Lumar Lopes ainda arrancou o coração da mulher e levou o órgão para a filha da vítima. O caso aconteceu no município de Sorriso, no Mato Grosso.

Ao chegar na casa da jovem, o suspeito deixou o coração dentro do tanque de lavar roupa. Ele ainda obrigou a mulher a entregar as chaves de seu carro e saiu com o veículo. Na sequência, Lumar invadiu um terreno da empresa Energisa, responsável pela distribuição de energia na cidade, e colidiu com um transformador. Ele deixou o local e foi abordado pela polícia em uma rua próxima. Transtornado, o suspeito chegou a reagir e foi contido à força pelos policiais.

Segundo a polícia, a intenção dele era deixar o município sem eletricidade. O suspeito seria usuário de drogas e estava hospedado na casa da tia. Ainda de acordo com a investigação, ele confessou o crime para a família.

“A vítima era uma pessoa muito religiosa e não aceitava uso de entorpecentes. Ele ainda ouvia algumas músicas que a tia não gostava e, portanto, ela pediu para ele deixar a casa. Isso foi deixando-o revoltado, ocasionando essa situação”, disse o delegado André Eduardo Ribeiro, que completou: “Ele se demonstra muito frio, como se nada tivesse acontecido. Sorri, conversa com as pessoas, até gravou com alguns meios de comunicação e não fala nada com nada. Mas é muito frio e não demonstra nenhum arrependimento”.

Lumar foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele será encaminhado para exame de corpo de delito antes de ser levado a audiência de custódia. O homem não possui passagens pela polícia.

