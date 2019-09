O Partido Socialista, que governa Portugal, aumentou sua liderança em uma pesquisa de opinião, divulgada nesta sexta-feira (13) sobre as eleições parlamentares que acontecerão no país no dia 6 de outubro. Em um outro levantamento, divulgado na semana passada, os socialistas também apareciam na frente, ainda que com uma maioria menos significativa.

