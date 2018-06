O futuro governo espanhol do socialista Pedro Sánchez não incluirá políticos do Podemos, a formação de esquerda radical que pediu para entrar no Executivo depois de ajudar na queda do conservador Mariano Rajoy, afirmou nesta segunda-feira (4) o número dois socialista. Pedro Sánchez está em negociações para formar seu gabinete.

Deixe seu comentário: