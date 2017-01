Socialite Kim Kardashian quebra silêncio de meses na internet após assalto em Paris e põe fim a boatos sobre divórcio

Após mais de três meses de silêncio, a rainha dos reality shows Kim Kardashian ressurgiu nesta terça-feira (3) nas redes sociais. Ela publicou uma foto com o marido, o rapper Kanye West, e com seus dois filhos.

Com 49,3 milhões de seguidores no Twitter e 89,6 milhões no Instagram, Kim também postou um vídeo caseiro da família, que deve pôr fim aos boatos de que estaria se divorciando. O casal aparece bastante carinhoso na gravação, de dois minutos e meio, e que também mostra momentos de intimidade da família, com os filhos North e Saint.

Período conturbado

A estrela do show “Keeping Up With the Kardashians”, que também mudou sua foto de perfil nas redes sociais, estava desaparecida da internet desde outubro, quando foi assaltada a mão armada em Paris.

No período, seu marido teve um quadro de colapso nervoso, que o levou para o hospital e o obrigou a cancelar uma turnê.

De acordo com o site de celebridades TMZ, o casal voltou nesta quarta (4) para Los Angeles de Oklahoma, onde visitaram o túmulo da mãe de West.

