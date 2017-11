Socialite Kim Kardashian revela o sexo de seu terceiro filho

Mamãe pela terceira vez, Kim Kardashian, de 36 anos, confirmou que terá outra menina. Em entrevista à apresentadora Ellen DeGeneres, nesta quarta-feira (15), a socialite confirmou, sem querer, os boatos de que teria uma menina. Ela e o marido Kayne West pagaram cerca de US$ 45 mil (R$140 mil) por uma barriga de aluguel, já que, devido à complicações da última gravidez, Kim poderia ter uma gestação de risco.

Na entrevista, Kim explicava como a filha mais velha, North West, de 4, estava lidando com a situação. Sem ter a intenção, a estrela de “Keeping Up With The Kardashians” disse que a pequena estava curiosa com as coisas “da irmãzinha”.

“Minha filha acha realmente complicado. Tivemos chá de bebê durante o fim de semana. E pensei:’Eu realmente quero ter um chá de bebê porque eu quero que ela sinta que algo está acontecendo e que ela realmente entendeu isso’. As pessoas trouxeram brinquedos e presentes. Ela estava abrindo todos no dia seguinte e ela disse: ‘Mãe, minha irmãzinha não está aqui. Eu acho que preciso de todos os brinquedos dela no meu quarto. Eu vou brincar com eles e apenas me certificar de que eles estão ok para a bebê'”, disse Kim.

A apresentadora completou: “Ela faz testes em brinquedos e você acabou de nos dizer que é uma garota!”, disse Ellen. “Oh, acho que sim! Sim, é. North está muito animada com isso. Vamos ver se isso dura. Eu não expliquei a ela, ‘Ok, às 4 da manhã, quando você chegar no meu quarto, eu estarei com sua irmã, tenho que alimentá-la’. Vamos ver como isso vai ser”, respondeu Kim.

