A SIP (Sociedade Interamericana de Imprensa) classificou como contrária ao princípio da liberdade de imprensa a decisão do presidente Jair Bolsonaro de cancelar todas as assinaturas do jornal Folha de S.Paulo no governo federal. A SIP também criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, que tomou medida similar contra os jornais The New York Times e The Washington Post.