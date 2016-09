Sócios do Inter entrarão de graça no jogo contra o Figueirense neste sábado

O Inter determinou que todos os associados poderão ter entrada gratuita na partida diante do Figueirense, neste sábado (01), às 21h, no Beira-Rio. O jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro é tratado pela direção como uma final de Copa do Mundo. Tudo será feito para o Colorado não ser rebaixado à Série B.

Os sócios devem confirmar a presença através do check-in, no site do próprio clube. Essa confirmação foi aberta no site nesta quarta-feira (28). A ideia dos dirigentes é colocar 45 mil torcedores no estádio, que tem capacidade para até 48 mil. A promoção abrange, ainda, as áreas VIP, que custam mais de 150 e 200 reais, dependendo do setor.

