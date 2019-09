Sócios gaúchos de TozziniFreire são destaque em dois rankings jurídicos internacionais

Os sócios Gabriela Wink, Guilherme Nitschke, Gustavo Nygaard, Eduardo Mariotti, Luis Renato Ferreira da Silva, Maria Bofill, Rafael Mallmann, Roberto Bersch e Vinícius Berni, das unidades Porto Alegre e Caxias do Sul de TozziniFreire, foram recomendados em dois importantes rankings jurídicos internacionais: Chambers Latin America e The Legal 500.

No Chambers Latin America, sócios gaúchos de TozziniFreire estão presentes nas três áreas do levantamento específico para a Região Sul do Brasil: Corporate/Comercial, com Bofill e Ferreira da Silva; Tributário, com Mallmann e Nygaard; e Resolução de Disputas, com Mariotti, Ferreira da Silva, Bersch e Berni.

Igualmente, na edição 2019 do ranking The Legal 500, um dos mais relevantes guias jurídicos do mundo, entre os 49 advogados de TozziniFreire destacados na publicação relativa ao Brasil, os profissionais gaúchos aparecem como referência nas áreas de Resolução de Disputas (Wink, Nitschke e Ferreira da Silva), Tributário (Nygaard) e Trabalhista (Bersch).

TozziniFreire Advogados conta há 19 anos com uma unidade em Porto Alegre e outra em Caxias do Sul, inaugurada em 2016. O escritório tem assessorado algumas das principais operações realizadas na região, sobretudo nas áreas Societária, Tributária, Trabalhista, Contratual, de Contencioso Cível e de Arbitragem.

