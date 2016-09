Socorro imediato

Os governadores clamam por um tubo de oxigênio representado pela proposta que permite a venda de dívidas tributárias a bancos privados. Esses cobrariam de contribuintes inadimplentes.

Há pedidos no plenário da Câmara dos Deputados para votação com urgência do projeto.

NEM TODOS CONCORDAM

Técnicos da Secretaria da Fazenda costumam resistir à possibilidade de repassar a terceiros a cobrança das dívidas com o Estado. Porém, é verificado o valor total da inadimplência, que chega a 40 bilhões de reais, conclui-se logo sobre quem tem razão.

O que todos sabem: os bancos sabem cobrar como ninguém.

EM QUEDA

Uma das más notícias de ontem: a arrecadação do governo federal com impostos voltou a despencar.

Levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a receita da União recuou 9 por cento no mês passado, comparada com agosto de 2015.

O País precisa sair do brete e esse é o maior desafio do momento.

FREIO INDISPENSÁVEL

Movimento de parlamentares no Congresso Nacional quer aprovar lei, permitindo que empresas voltem a fazer doações nas campanhas eleitorais de 2018. Tornou-se fonte de corrupção que escandalizou o País. A pressão da opinião pública pode evitar o retrocesso.

DOIS PESOS

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz e repete: “Não se sustenta um País que gasta mais do que produz.” O que se vê é o aumento da coluna de despesas, muito à frente e além da arrecadação de recursos.

Meirelles recomenda que os Estados façam seus ajustes. Tem razão. Porém, o governo federal deve também revisar o percentual exagerado de tributos que toma para si e devolve em conta gotas, como se fossem favores.

NO LUGAR CERTO

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, perdeu a corrida e não assumiu a coordenação do Mercosul. Em compensação, é o novo comandante do Mnoal, sigla que identifica o Movimento de Países Não Alinhados. Fica mais adequado.

RÁPIDAS

* Campanha do Cpers, lançada hoje, afasta definitivamente qualquer possibilidade de diálogo com o governador José Sartori.

* Aguardada com expectativa a manifestação de apoio da ex-governadora Yeda Crusius à candidatura de Nelson Marchezan Júnior.

*Não está concluído o cálculo do prejuízo abismal provocado pela nomeação de líderes sindicais despreparados para o comando de fundos de pensões de estatais.

* Terminará nesta quinta-feira o prazo para o eleitor pedir a segunda via do título.

* Passados 181 anos, os motivos que levaram à Revolução Farroupilha continuam atuais.

* O presidente da Argentina, Mauricio Macri, desce do muro e anuncia apoio a Hillary Clinton.

* Ensinamento provinciano de José Sarney: “Na minha terra, a gente entra na política por ódio, fica por amor e não sai porque cabra macho não corre de briga.”

* Motoristas do Uber vão à Justiça do Trabalho querendo reconhecimento do vínculo de emprego.

* Nas telinhas de TV, novas apresentações da série Borbulhar Político.

Comentários