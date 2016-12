Sofia Vergara é processada por seus próprios embriões congelados

A atriz Sofia Vergara, da série Modern Family, está sendo processada pelos seus dois embriões congelados – os embriões femininos, criados quando a atriz era noiva do empresário Nick Loeb, são listados como requerentes em uma ação judicial apresentada na quarta-feira à Justiça de Louisiana. “(Os embriões) Emma e Isabella buscam ser confiadas ao pai natural Loeb, que está disposto e desejoso que elas nasçam”, diz o processo. Louisiana é um estado pró-vida onde os embriões têm direitos como qualquer pessoa.

Loeb e Sofia se separaram em 2014 depois de passarem por um tratamento de fertilidade que resultou na criação dos dois embriões em 2013. Antes de o relacionamento chegar ao fim, Loeb assinou um acordo com Sofia estipulando que ninguém poderia fazer nada com os embriões a não ser que ambos concordassem. Entretanto, o ex processou a atriz pela guarda dos embriões, depois que terminaram, dizendo que o acordo não esclarecia o que seria feito do material, caso eles se separassem.

O advogado da atriz chamou o processo de uma jogada de marketing que iria fracassar. “Essa última manobra não é nada mais do que uma outra tentativa da parte de Loeb para continuar na cena pública, mantendo-se associado a Vergara”, disse o advogado Fred Silberberg em comunicado. Sofia se casou com o ator de Magic Mike Joe Manganiello há cerca de um ano.

Comentários