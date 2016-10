Sogra de chefe da Fórmula 1 identifica suspeitos de sequestro

Uma audiência na Justiça de São Paulo colocou frente a frente nesta quinta-feira (13) os sequestradores e a sogra de Bernie Ecclestone, presidente da empresa que administra a Fórmula 1. Para a polícia, o caso está esclarecido e as evidências indicam que o ex-piloto de helicóptero da família planejou o sequestro, informou o SPTV.

Aparecida Schunk Flosi Palmeira, de 67 anos, foi libertada pela polícia sem ferimentos, no começo de agosto. Imagens gravadas perto da Rodovia Raposo Tavares, logo depois do sequestro, no dia 22 de julho, ajudaram os policiais a chegarem ao cativeiro.

Policiais fizeram a segurança da sala durante toda a audiência. Foi a primeira vez que a Justiça ouviu os sete indiciados e as vítimas. A filha da idosa sequestrada disse que o episódio foi traumatizante. “Hoje foi um dia muito difícil, porque tem que relembrar para dar detalhes do que aconteceu e como foi cada dia desse desespero que durou quando a minha mãe estava desaparecida”, disse Fabiana Flosi Ecclestone.

A audiência durou cerca de três horas. Aparecida reconheceu todos os sequestradores que passaram pelo cativeiro nos nove dias em que ela ficou refém.

A polícia diz ter o caso esclarecido. Para a investigação, Jorge Eurico da Silva Faria, que já trabalhou como piloto de Bernie Ecclestone, foi quem planejou o crime. O plano começou quase um ano antes do sequestro.

Em outubro de 2015, Jorge Eurico habilitou um celular no nome de Fabiana Flosi Ecclestone. Foi com esse número que se comunicou com ela durante o sequestro e enviou mensagens ameaçadoras, exigindo que não envolvesse a polícia.

Pela mesma linha mandou um e-mail, com um endereço falso em nome de Ecclestone, dando instruções detalhadas, logo no primeiro dia de sequestro. Ele também pediu para trazer dinheiro para o Brasil no jatinho de Ecclestone.

Nos próximos dias a Justiça vai ouvir as testemunhas de defesa. A previsão é que a sentença saia no começo do ano que vem. “A gente só aguarda agora que o poder Judiciário possa dar continuidade no trabalho da polícia e dar as penas merecidas e cabíveis nesse tipo de crime”, disse a filha da vítima, Fabiana. (AG)

