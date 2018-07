Dados do Indicador do Comércio Exterior, relativo ao mês de junho, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, apontam que a soja em grão respondeu por 16% do total exportado pelo Brasil para o mundo nos primeiros seis meses do ano e, se somarmos o minério de ferro e o petróleo, o percentual chega a 33%.

