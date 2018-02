Nos próximos sete dias, os totais de chuva permanecerão baixos na maior parte do Rio Grande do Sul, segundo boletim meteorológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Segundo o meteorologista Flávio Varone, na sexta-feira (16) e no sábado (17) a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com sol e temperaturas elevadas em todas as regiões.

