Sol e temperaturas baixas: confira a previsão do tempo para o último final de semana de inverno

O final de semana será marcado pelo tempo firme, apesar das temperaturas mais baixas. O sol permitirá uma maior amplitude térmica, elevando as temperaturas na parte da tarde. De acordo com a Somar Meteorologia, a mudança se deve por conta da direção dos ventos que eram mais quentes no início da semana, por virem do norte do país. Agora, sopram os ventos do Sul, que são mais frios. A temperatura mínima em Bagé pode chegar a 3°C. Já em Passo Fundo e Uruguaiana, os termômetros devem marcar 8°C pela manhã.Na capital a temperatura deve variar entre 10ºC e 21ºC.

O domingo (22) deve ser parecido: tempo firme em todo o Estado e sol entre poucas nuvens. As temperaturas também não devem variar muito em relação ao sábado.

Deixe seu comentário: