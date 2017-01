O sol voltou a predominar os céus do Litoral Norte neste domingo (08). Apesar de ser o dia em que a maioria dos veranistas retornam para a Região Metropolitana, a praia ainda encontra-se lotada, mesmo no final da tarde. A temperatura, que já estava em torno de 30 graus pela manhã, aumentou cerca de dois décimos no início da tarde, mesmo que a sensação pareça de mais.

A água do mar, limpa e com temperatura agradável faz deste domingo um dia perfeito de verão.

