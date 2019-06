Sol volta a aparecer neste domingo no Rio Grande do Sul

Mesmo com nuvens, o sol vai voltar a aparecer na maioria das regiões gaúchas neste domingo (2). Algumas áreas ainda vão enfrentar maior nebulosidade. Nevoeiro e neblina também podem ocorrer no começo da manhã em diversas localidades. Os gaúchos terão sensação de frio no início do dia, mas a tarde terá clima agradável.

No nordeste do Rio Grande do Sul há ainda a possibilidade de garoa ou chuva leve, isolada e passageira. Em Porto Alegre, o sol vai aparecer, mas terão períodos de várias nuvens e há a possibilidade de chuva leve até o meio-dia. De acordo com a MetSul Meteorologia, a temperatura na capital ficará entre 14 e 21 graus.

