Sol volta a aparecer para todo o estado nesta segunda-feira

Depois de um fim de semana de instabilidades, o tempo volta a ficar firme em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (1). O dia inicia com muitas nuvens e chuva fraca em algumas regiões mas, ao longo do dia, o sol aparece e a nebulosidade diminui.

As primeiras horas da manhã são de clima frio, mas as temperaturas devem ficar mais amenas durante a tarde. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 6°C e 15°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Gramado: 3 | 10

Pelotas: 2 | 14

Cachoeira do Sul: 3 | 15

Alegrete: 3 | 15

Passo Fundo: 6 | 13

Santa Rosa: 8 | 16

Bagé: 2 | 13

