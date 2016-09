Solange Couto tem o professor trocado na “Dança dos Famosos” após bate-boca

Solange Couto teve o professor trocado na “Dança dos Famosos”. A desculpa foi que ele teve um problema de saúde, mas a atriz bateu boca com o rapaz e reclamou de seu instrutor para a equipe do “Domingão do Faustão”. Disse que seu rendimento ruim na competição era por culpa dele. A produção do programa, então, resolveu trocar o coreógrafo. (Leo Dias/AD)

