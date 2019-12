Leandro Mazzini Solar no TRF 1

Por Leandro Mazzini | 20 de dezembro de 2019

Enquanto a Agência Nacional de Energia Elétrica abre consulta com indicativos de sobretaxa para a energia solar, o Governo dá sinais de que pretende investir a cada ano mais no modelo de consumo. (Foto: Divulgação)

Enquanto a Agência Nacional de Energia Elétrica abre consulta com indicativos de sobretaxa para a energia solar, o Governo dá sinais de que pretende investir a cada ano mais no modelo de consumo. O Palácio aprovou R$ 2 milhões no Orçamento do ano que vem para que a sede em Brasília do Tribunal Regional Federal da 1ª Região instale uma usina para consumo próprio, visando economia. O TRE do Paraná já tem uma, e o TJ do Estado também fará sua primeira usina com instalação de centenas de painéis.

Espera que vou

O presidente Jair Bolsonaro está focado nas agendas no Nordeste que fez o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, cancelar a inauguração de uma rodovia no Piauí.

Talkei?

O ministro desceria em Teresina hoje, para inaugurar o alargamento da BR-135, a ‘Rodovia da Morte’. Bolsonaro quer ir pessoalmente em janeiro. Freitas já tinha palestra agendada.

Blindagem

Cuidado com as ligações de código 14 ou números privados nas quais o “interlocutor” repete o “alô”. A arapongagem está forte no eixo Rio-SP-Brasília.

Tão perto

Quem o acompanha de perto diz que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, critica os petistas e sua gestão, mas mantém Antonio Paulo Vogel como secretário Executivo no MEC. Ele foi secretário adjunto de finanças do então prefeito Fernando Haddad (PT), em São Paulo, e com cargo alto no ministério.

Tão perto 2

Aliás, tem muita gente graúda no Governo – em especial no Palácio – de olho nas atividades de Sérgio Henrique Cabral, ex-advogado do Grupo Kroton (maior conglomerado de faculdades do País), e hoje assessor especial do ministro da Educação, com trânsito em todos os departamentos do MEC.

Vai ter volta

Um cidadão de bem foi a departamento de estatal em Brasília denunciar grilagem. Pediu anonimato. Ganhou de volta a divulgação do seu depoimento para os grileiros. O que os sacanas não sabiam é que o Palácio acompanha o caso e o presidente da autarquia se queimou com o presidente Bolsonaro. Vamos manter o nome e a entidade em sigilo.

Que crise?

A VISA registrou acima de 50% no Brasil na emissão de novos cartões pré-pagos no primeiro semestre. O Distrito Federal liderou o ranking, com crescimento de 160%

Mordida no registro

André Vital vai perder o seu registro no Conselho Federal de Medicina Veterinária na seccional do Amazonas. E há outros profissionais investigados na região Norte. Ele foi preso em flagrante durante briga de cães com apostas, no sábado, em Mairiporã (SP).

44 anos depois

Fã de Plínio Salgado há décadas, o advogado Paulo Fernando Melo, de Brasília, telefonou para o cartunista Ziraldo indagando-lhe sobre charge publicada no Pasquim em dezembro de 1975. Na imagem, Ziraldo pincelou Plínio, Hitler e Franco com a inscrição “ENFIM SÓS”. “Ziraldo, educadamente, disse que hoje não a faria mais, e reconheceu a inteligência ímpar e o mérito do escritor Plínio Salgado”.

ESPLANADEIRA

# A LabPop, que coordena pesquisas pelo Brasil, registra que o prefeito de Miguel Pereira, André Português, é o de maior aprovação popular no país, com 92%.

# No domingo tem a última edição deste ano do Projeto “Nada Pra Fazer” e convidados com o Grupo do momento “Vou Pro Sereno”, na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, em Caxias.

Voltar Todas de Leandro Mazzini

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário