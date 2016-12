Soldado britânico passou 1 ano e meio sem comer porque acreditava que estava morto e era um fantasma

Um soldado britânico de 35 anos passou 18 meses pensando que estava morto. Warren McKinlay se recusava a comer, porque acreditava que já tinha morrido e que era um fantasma. Ele estava sofrendo de síndrome de Cotard, uma condição médica raríssima que atinge uma pessoa em um bilhão.

“Eu me convenci que já estava morto. Me sentia literalmente como um zumbi. Era como se eu fosse um fantasma”, contou McKinlay. O grande gatilho da doença foi o fato de o soldado, na época, estar cercado por militares recém-chegados da guerra. “Na época em que fui tratado, muitos soldados estavam voltando do Afeganistão sem braços ou sem pernas. Eu estava envolto em histórias de morte. Era como viver um pesadelo. Eu me recusava a comer porque achava que não fazia sentido me alimentar já que estava morto”, ressaltou.

McKinlay começou a sentir os sintomas quando sofreu um grave acidente de moto e teve perda de memória. Ele só se recuperou quando entrou em contato com outro soldado que já havia sofrido da mesma síndrome.Por mais que ainda tenha sequelas, agora McKinlay não acredita mais que morreu e tenta levar uma vida normal com sua família.

