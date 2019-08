Um soldado norte-coreano atravessou a DMZ (Zona Desmilitarizada) que divide a península coreana, afirmou o Comando Conjunto de Seul nesta quinta-feira (1º). A identidade do homem e as circunstâncias em que ele cruzou a linha de demarcação, estritamente vigiada, ainda não foram reveladas. Ele está sob custódia do exército da Coreia do Sul e passa por um interrogatório.

Deixe seu comentário: