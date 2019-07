Soldado da Aeronáutica grava vídeo fumando e chama FAB de ‘Força Aérea da Biqueira’ em SP

Um soldado da Aeronáutica gravou um vídeo fumando e postou uma foto em seu Instagram chamando a Força Aérea Brasileira (FAB) de “Força Aérea da Biqueira”. O ocorrido foi dentro da base aérea de São Paulo, em Guarulhos, cidade da Região Metropolitana. O vídeo foi compartilhado no WhatsApp cerca de uma semana depois que um sargento da FAB foi preso com cocaína num avião presidencial brasileiro na Espanha. As imagens mostram ele e outros militares sentados em uma arquibancada, usando o uniforme de educação física da FAB. Biqueira é o nome dado ao lugar onde drogas são vendidas.

A Base Aérea de São Paulo instaurou procedimento para apurar o caso.

