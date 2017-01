Soldado da Polícia Militar mata a ex-namorada a tiros por “não aceitar fim de relacionamento”

Um soldado da Polícia Militar matou a ex-namorada a tiros em São Paulo, na noite de quarta-feira (11). Ele não aceitava o término do relacionamento, segundo uma amiga comentou nas redes sociais nesta quinta-feira (12).

As informações iniciais são de que o casal namorou por cerca de um ano e meio. Após ter sido agredida, antes do Natal, a moça, de 32 anos, terminou o relacionamento. Ela passou a receber ameaças do homem, que a esperou na porta de casa.

Após agredi-la, o criminoso efetuou disparos e fugiu. Ele acabou se apresentando à polícia e foi autuado em flagrante por homicídio. (AG)