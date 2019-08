Soldado de 19 anos é encontrado morto dentro de quartel em Santa Rosa

Um soldado, de 19 anos, foi encontrado morto, com indícios de enforcamento, em uma mata, próximo ao estande de tiros do quartel do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Santa Rosa. Nesta quarta-feira (2), a família de Gustavo Leonardo Jahns registrou um boletim de ocorrência relatando que o jovem estava desaparecido.

Os pertences de Gustavo, assim como a moto do rapaz, ainda estavam na área militar. Durante a madrugada, se deu início às buscas pelo jovem, e, por volta da 00h, ele foi encontrado, já sem vida. O Instituto Geral de Perícias foi acionado e, por volta das 02h da manhã, chegou no local. O corpo foi liberado para a necropsia, que será realizada em Santo Ângelo, município vizinho.

Ainda não se sabe o que pode ter motivado o jovem a tirar a própria vida. De acordo com o depoimento do pai, ele não estava passando por nenhum problema familiar ou amoroso. O regimento divulgou uma nota de pesar sobre a morte do militar.

O 19 Regimento de Cavalaria Mecanizado, “Regimento San Martín”, com extremo pesar comunica o falecimento do Soldado GUSTAVO LEONARDO JAHNS, natural de SANTA ROSA-RS, filho de LEANDRO CESAR JAHNS e VERA LUCIA HUFF. Constatada a ausência do soldado no expediente dia 1 de Agosto, foi realizado contato com a família e a mesma não sabia do paradeiro. O Comando do Regimento determinou que fossem realizadas buscas no interior do quartel, de forma que por volta das 23h50, do mesmo dia, o corpo do referido militar foi encontrado na mata no interior do Regimento com indícios de enforcamento. Estão sendo realizadas as perícias civil e militar, sendo que será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar o fato. O Regimento encontra-se profundamente consternado com a morte do Soldado JAHNS e está sendo prestado todo o apoio necessário à família.