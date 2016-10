Soldado do Exército é assassinado no bairro Passo das Pedras de Porto Alegre

Um soldado do Exército, de 20 anos, foi morto a tiros, na noite deste domingo (02), no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte de Porto Alegre. Os disparos foram feitos por criminosos de dentro de um carro, segundo testemunhas.

A vítima estava no seu veículo no momento do crime. Segundo a Polícia Civil, o jovem pode ter sido confundido com um traficante rival do grupo que o assassinou.

