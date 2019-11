Soldado do Exército é morto durante assalto em Porto Alegre

O soldado Vinicius Teixeira Dutra da Silva, 19 anos, morreu no domingo (03) após ser baleado por criminosos durante um assalto no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre.

O militar havia sido hospitalizado no fim da noite de sábado (02), depois que ladrões roubaram o celular dele e de um amigo na rua Antonio João Francisco. A vítima foi atingida no tórax. Os bandidos fugiram.

O Comando Militar do Sul divulgou uma nota, no domingo, lamentando o assassinato: “É com pesar que informamos o falecimento do soldado Vinicius Teixeira Dutra da Silva, de 19 anos, de Porto Alegre, morto covardemente em um assalto, mesmo entregando tudo que foi pedido. O velório é hoje [domingo], a partir das 18h, (Capela C – Jardim da Paz), e o sepultamento amanhã [segunda], às 10h”.