Um soldado do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado de Sapucaia do Sul foi morto durante manhã deste sábado (13) enquanto realizava o serviço de guarda dentro do quartel. Talles Finger tinha 18 anos.

O colega, suspeito de efetuar o disparo, foi preso. Um Inquérito Policial Militar será aberto para apurar o fato. Em nota, o Comando do Batalhão afirma que a família do jovem, natural de Campo Bom, está recebendo apoio psicológico e espiritual.

