Soldado é o terceiro militar morto desde a intervenção no Rio

O soldado Marcus Vinicius Viana morreu nesta quarta-feira (22) no Hospital Central do Exército, em Benfica, Zona Norte do Rio. Ele foi ferido na perna durante uma operação militar nos complexos do Alemão, Maré e Penha na última segunda-feira (20), e acabou morrendo. Marcus Vinícius é o terceiro militar morto desde o início da intervenção militar no Rio, em fevereiro.

