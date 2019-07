Um soldado militar faleceu ao se afogar durante uma atividade realizada no lago do 3º Batalhão de Engenharia e Combate de Cachoeira do Sul. Antoni Terres Monteiro foi socorrido e recebeu atendimento médico no Hospital de Caridade e Beneficiência (HBC), mas não sobreviveu.

A Polícia Militar abriu um inquérito para investigar as causas da morte. O Batalhão ao qual Antoni prestava serviços se comprometeu em auxiliar a família do militar e a ajudar nas investigações, para esclarecer o ocorrido.