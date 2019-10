Soldados dos Estados Unidos voltaram a patrulhar nesta quinta-feira (31) uma zona do nordeste da Síria, próxima da fronteira com a Turquia, da qual haviam se retirado há três semanas, pouco antes da ofensiva militar de Ancara contra uma milícia curda. Donald Trump anunciou, no começo de outubro, a retirada das tropas norte-americanas da Síria.