O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Soledade realiza entre sexta-feira (29) e domingo (1°) a última Exposição Passaporte realizada dentro do Rio Grande do Sul. O local é o Parque Centenário Rui Ortiz. A programação á como jurado á como jurado Fábio Muricy Camargo e na supervisão técnica Jorge Aginelo do Nascimento.

