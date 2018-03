Solitary Man inaugura a terceira edição do projeto Mais Música do Canoas Shopping

É com um show de Solitary Man, versão solo de William Dalton, vocalista e líder da banda Os Daltons, que o Canoas Shopping traz de volta, nesta quinta-feira, dia 22 às 19h, o projeto Mais Música, com shows gratuitos em lugares diferenciados do mall.

A iniciativa, que surgiu em maio do ano passado e se repetiu em agosto, fez tanto sucesso que está sendo retomada em 2018 prometendo novas atrações para o público.

Além de William Dalton no vocal, violão e harmônica, o show desta quinta-feira contará com a participação do tecladista Rooney Dalton. No repertório, além dos clássicos tocados pela banda Os Daltons, estão canções de artistas como Johnny Cash, Roy Orbison, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Creedence, Peter Frampton, Rod Stewart e Queen, entre outros.

A apresentação tem início às 19 horas e acontece no segundo piso do Canoas Shopping com entrada franca.

Deixe seu comentário: