Solteiras, gêmeas antecipam álbum de casamento por causa do pai, que tem Alzheimer

Há dois anos, a notícia de que o pai, de 80 anos, estava com Alzheimer, chocou as filhas gêmeas Sarah e Becca Duncan, de 23. Mas a dupla não deixou que a doença de Scott estragasse seus planos: mesmo solteiras, elas vão garantir que o pai esteja em seu álbum de casamento. A dupla contratou uma fotógrafa, se vestiu de noiva, e fez registros emocionantes com o pai.

Elas falaram do trauma de descobrir a doença do pai, que passou a esquecer mesmo tarefas com que já estava muito habituado, como pagar contas. A preocupação das duas com o tempo de vida que o pai tem pela frente fez com que antecipassem o “evento”. “Sabíamos que nosso pai talvez não estivesse vivo no nosso casamento no futuro, então decidimos capturar o momento antes que perdêssemos a chance para sempre”, disse Becca.

Amiga da família, a fotógrafa Lindsey Rabon conta que esse foi o pedido de foto mais incomum que já recebeu. “Eu sabia que seria algo que elas poderiam ter no casamento delas, no futuro, para mostrar que ele estará sempre com elas, mesmo que não fisicamente”.

As gêmeas, que ajudam a mãe nos cuidados com o pai e pausaram suas vidas profissionais para estar perto dele, disseram que a emoção tomou conta do momento. “Foi muito emocionante, especialmente depois que colocamos o vestido”, disse Sarah.

A história das americanas emocionou os internautas nas redes sociais. “Todo pai quer conduzir a filha dele ao altar algum dia”, comentou um.

