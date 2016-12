O ator Douglas Sampaio, solteiro desde que terminou seu namoro com Rayanne Morais, parece ter gostado da invasão de campo de Carol Portaluppi, filha do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Ele postou fotos da jovem no Twitter e fez altos elogios. “Se essa criatura fosse minha filha eu não deixava sair sozinha. É, Renato, você foi um dos maiores galãs do futebol. Agora justo sua filha… Musa”, escreveu o ator ao compartilhar fotos de Carol.

