Soma de votos brancos, nulos e abstenções “venceria” o primeiro turno em Porto Alegre e em outras nove capitais brasileiras

Em dez capitais, o número de votos brancos, nulos e de eleitores que não compareceram às urnas foi maior do que o do candidato que ficou em primeiro lugar na disputa. A situação aconteceu nos dois maiores colégios eleitorais do País. Em São Paulo, João Dória (PSDB) ganhou a eleição no primeiro turno com 3.085.187 votos. O número é menor do que a soma de votos brancos e nulos e ausências: 3.096.304.

No Rio de Janeiro, a situação também se repetiu. Mesmo que fossem somados os votos dos dois candidatos que passaram para o segundo turno, o número ainda é menor do que o de votos inválidos e ausências. O total de brancos, nulos e abstenções no Rio chegou a 1.866.621. Marcelo Crivella (842.201), do PRB, e Marcelo Freixo (553.424), do PSOL, somaram 1.395.625 votos.

Além de São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Porto Alegre, Curitiba (PR), Belém (PA), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Aracaju (SE) e Porto Velho (RO) também tiveram mais votos inválidos do que o primeiro colocado nas eleições. Na Capital gaúcha, a soma de votos brancos, nulos e abstenções chegou a 382.535. O primeiro colocado, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), teve 213.646 votos.

Confira lista:

Aracaju (SE)

Eleitores: 397.228

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 139.723

1º lugar: Edvaldo Nogueira (PCdoB), 99.815

Belém (PA)

Eleitores: 1.043.219

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 365.731

1º lugar Zenaldo Coutinho (PSDB), 241.166

Belo Horizonte (MG)

Eleitores: 1.927.456

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 741.915

1º lugar João Leite (PSDB), 395.952

Campo Grande (MS)

Eleitores: 595.172

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 167.922

1º lugar Marquinhos Trad (PSD), 147.694

Cuiabá (MT)

Eleitores: 415.098

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 127.987

1º lugar Emanuel Pinheiro (PMDB), 98.051

Curitiba (PR)

Eleitores: 1.289.204

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 360.348

1º lugar Rafael Greca (PMN), 356.539

Porto Alegre (RS)

Eleitores: 1.098.517

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 382.535

1º lugar: Nelson Marchezan Júnior (PSDB), 213.646

Porto Velho (RO)

Eleitores: 319.941

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 106.844

1º lugar: Dr Hildon Chaves (PSDB), 57.954 votos

Rio de Janeiro (RJ)

Eleitores: 4.898.044

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 1.866.621

1º lugar: Marcelo Crivella (PRB), 842.201

São Paulo (SP)

Eleitores: 8.886.195

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 3.096.304

1º lugar João Dória (PSDB), 3.085.187

(AE)

Comentários