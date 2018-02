Sommer Bier Festival e Maratona Mountain Bike serão atrações neste fim de semana em Nova Petrópolis

Nova Petrópolis proporcionou muitas atividades no feriadão de Carnaval. O Verão no Jardim da Serra Gaúcha contou com variada programação para todos os públicos, de todas as idades. Feira VEG, Trekking Mallakoff, Praça em Cena, Baile de Carnaval e Carnaval Infantil foram atrações de 10 a 13 de fevereiro. Para este fim de semana, a diversão fica por conta do Encontro de Cervejarias Artesanais e Food Trucks e o esporte está garantido com a 1ª Etapa do Ranking Gaúcho de Mountain Bike.

O Sommer Bier Festival – Encontro de Cervejarias Artesanais e Food Trucks vai acontecer na Rua Coberta, iniciando nesta sexta-feira (16) e se estendendo até domingo (18). Na sexta-feira, das 17h às 22h; sábado, das 10h às 22h e no domingo, das 10h às 22h. O evento contará com a presença de dez cervejarias artesanais da Região e Estado, food trucks, bandinhas típicas, grupos folclóricos, comida típica, shows e muito mais. O Sommer Bier Festival tem entrada franca e é organizado por Bier Puba Produções. Mais informações: (54) 9.9977.7199 ou fabiodablio@gmail.com.

No domingo, 18 de fevereiro, Nova Petrópolis sedia a 1ª Etapa do Ranking Gaúcho de Mountain Bike. A largada ocorre às 9h, na Praça das Flores do Município. Os ciclistas poderão se inscrever no trajeto curto, de 45 km e longo, com 60 km. As inscrições devem ser feitas no local da prova. A atividade é uma realização da Federação Gaúcha de Ciclismo. Mais informações: (51) 9.9997.2742 ou fgc@fgc.com.br.

A programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha prossegue até 18 de março, agitando a Capital Nacional do Cooperativismo. Quase 40 atividades de lazer, esporte, aventura e recreação serão realizadas em Nova Petrópolis. Shows musicais e atividades culturais também estão previstas na programação do evento.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. O evento conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira RS e apoio da Rota Romântica, Cooperativa Piá e Gula Alimentos. Para mais informações, acesse: www.novapetropolis.rs.gov.br. Acompanhe a cobertura fotográfica completa pela página de Nova Petrópolis no Facebook, acesse: https://www.facebook.com/novapetropolisrs.

